TÜHİS'in kendilerine birinci altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu belirten Atalay, şunları ifade etti:

"Bizim talep ettiğimiz oran belli. Buna karşılık kamu işvereninin ilk teklifi ilk yıl için yüzde 16+8 oldu. Bugün ise yüzde 1-2 puanlık artış yapıp, bunu yeni teklif gibi sundular.