Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay zam teklifini değerlendirdi. Peki kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi kabul edildi mi?
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işverenin beklenen ikinci teklifi açıklandı. Buna göre, kamu işçisi zam pazarlığında ikinci teklif, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 17, yılın ikinci altı ayı için yüzde 10 zam şeklinde yapıldı. Aynı teklifte, 2026 yılı birinci altı ay için yüzde 7, ikinci altı ay için de yüzde 5 oranında zam teklifi yapıldı. Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. Peki kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi kabul edildi mi? TÜRK-İŞ’ten açıklama geldi mi?
Kamu işçi zammı hükümetin ikinci teklifi kabul edildi mi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisi için verilen ikinci zam teklifinin yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif olmadığını ifade etti.
Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ikinci teklifini verdiğini hatırlattı.
TÜHİS'in kendilerine birinci altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu belirten Atalay, şunları ifade etti:
"Bizim talep ettiğimiz oran belli. Buna karşılık kamu işvereninin ilk teklifi ilk yıl için yüzde 16+8 oldu. Bugün ise yüzde 1-2 puanlık artış yapıp, bunu yeni teklif gibi sundular.
Bu yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif değil. Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek. Bu teklif TÜHİS'in teklifi değil, TÜHİS aracı. Üçüncü teklifi, ilk iki teklifin arkasında kimler varsa onlardan bekliyoruz."
Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nun süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmak için 30 Haziran'da saat 11.00'de toplanacağını bildirdi.