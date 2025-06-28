KAMU İŞÇİSİ ZAM SON DAKİKA 2025: Kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşmeden çıkan...

Kamu işçilerinin merakla beklediği ikinci zam teklifi açıklandı. 2025 yılı için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümet, yeni zam oranını kamuoyuyla paylaştı. Şubat ayından bu yana süren pazarlıkların ilk aşamasında teklif edilen yüzde 16 + yüzde 8’lik artış, Türk-İş tarafından yetersiz bulunmuştu. Beklenen ikinci teklif, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından açıklandı. Peki, yeni zam oranı ne oldu?

1 /5 Kamu işçilerine yapılacak zam oranı yeniden mi şekilleniyor? 2025 yılı için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde ilk teklif beklentilerin altında kalmıştı. İlk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay içinse yüzde 8 zam öneren hükümet, tepkilerin ardından yeni bir teklif sundu. Peki, kamu işçilerine yapılan 2. zam teklifi ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar…

2 /5 KAMU İŞÇİSİNE 2. ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini bugün verdi.

3 /5 Kamu işçilerine 2. zam teklifi 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16’dan yüzde 17’ye çıkarıldı. İkinci 6 ay için ise yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı 2026 yılı için teklif değişmedi. 2026'da ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif edildi.

4 /5 İLK ZAM TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtmişti.