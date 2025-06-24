Kamu işçisi zam son dakika: 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi açıklamalar

2025 yılı kamu işçileri için yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kamuoyunun yakın takibinde. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasının ardından, taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs’ta TÜHİS ev sahipliğinde bir araya geldi. 600 bin 4-D statüsündeki kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümetin teklifi geçtiğimiz günlerde netleşti. Peki, kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu mu?
Kamuda görev yapan 600 bin 4-D’li işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, taleplerini Şubat ayı sonunda bakanlığa sunmuştu. Nisan ve Mayıs aylarında yapılan üç toplantının ardından gözler hükümetin vereceği zam oranına çevrildi. Peki, kamu işçisi için zam oranı açıklandı mı? 2025 yılı toplu iş sözleşmesinde son durum ne?
TOPLU SÖZLEŞME YENİ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi kesin zam oranı henüz netleşmedi. Ancak Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken ilk zam teklifi de geçtiğimiz günler yapıldı.
Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"(Toplu sözleşme görüşmeleri) Ekonomimizin imkanlarıyla kamu çalışanlarımızın refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. Kamu görevlilerimizin haklarını layıkıyla korumak, şartlarını iyileştirmek, onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşılacağına inanıyorum."
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ NEDİR?
Hükümetin 600 bin kamu işçisi için zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu. Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı. Sürecin sonunda işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret zammı ve yeni çalışma şartları netlik kazanacak.
Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli yer aldı.