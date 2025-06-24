Kamu işçisi zam son dakika: 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? 600 bin kamu işçisi için tarih belli oldu

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ NEDİR?

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu. Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.