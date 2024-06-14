MEB tarafından 14 Haziran Cuma günü öğrencilere karneler verilecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, takdir-teşekkür belgesi hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalıştılar. e-Okul üzerinden notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Peki, takdir-teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?
Karne heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini tamamlıyor. Takdir belgesi almak için en az 85 puan gerekirken, teşekkür belgesi için ise en az 70 puan alınması gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgelerini kaç puanla alabilirler? İşte detaylar...
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Binlerce öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.
Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.
Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.
Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.
5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.
1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.
Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.