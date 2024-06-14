Karne heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini tamamlıyor. Takdir belgesi almak için en az 85 puan gerekirken, teşekkür belgesi için ise en az 70 puan alınması gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgelerini kaç puanla alabilirler? İşte detaylar...