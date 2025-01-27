Kavşaklarda Geçiş Önceliği ve Doğru Geçiş Sıralaması

Kavşaklarda geçiş önceliği ve kavşakta bulunan araçların doğru geçiş sıralaması, trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik kazalarının büyük bir kısmı kavşaklarda meydana gelmektedir. Bu nedenle, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken dikkatli olması ve geçiş önceliği kurallarına uyması gerekmektedir. Kavşakta araçların geçiş sıralaması ise trafik akışını düzenleyen ve kazaları önleyen önemli bir faktördür. Kavşakta geçiş önceliği kuralına uymayan sürücüler, hem kendileri hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.





Bir kavşakta Geçiş üstünlüğü olan araçların ilk geçiş hakkı sırası:

Ambulans

İtfaiye

Polis/zabıta araçları

Sivil savunma