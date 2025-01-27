Kavşakta araçlarının geçiş öncesiliği, trafik kuralları uygun şekilde belirlenir ve kazaların önlenmesi için büyük önem taşır. Peki trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlar hangileri? Kavşakta geçiş hakkı nasıl olmalı?
Ana yollardan gelen araçların önceliği, tali olarak gelen arabaların durması ve dönüş yapan arabaların diğerlerine yol vermesi gibi temel kurallar geçiş sırasını düzenler. Trafik ışıkları, ışıklar ve ışıklar 'sağa yol ver' kuralı, kavşakta güvenli ve doğru bir sıralama sağlar. Kavşaklarda doğru geçiş sırasına uyum, trafik akıcılığının arttırılması ve olası kazaların önlenmesi. Peki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Kavşaklarda Geçiş Önceliği ve Doğru Geçiş Sıralaması
Kavşaklarda geçiş önceliği ve kavşakta bulunan araçların doğru geçiş sıralaması, trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik kazalarının büyük bir kısmı kavşaklarda meydana gelmektedir. Bu nedenle, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken dikkatli olması ve geçiş önceliği kurallarına uyması gerekmektedir. Kavşakta araçların geçiş sıralaması ise trafik akışını düzenleyen ve kazaları önleyen önemli bir faktördür. Kavşakta geçiş önceliği kuralına uymayan sürücüler, hem kendileri hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Bir kavşakta Geçiş üstünlüğü olan araçların ilk geçiş hakkı sırası:
Ambulans
İtfaiye
Polis/zabıta araçları
Sivil savunma
Trafik işaret ve levhalarına uyulması, kavşaklarda doğru şeridin seçilmesi ve diğer araçlara yol verilmesi gibi basit kurallar, trafik kazalarının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.
Görseldeki araçların geçiş önceliği nasıl olmalıdır?
Doğru geçiş sıralaması: 4-1-2-3
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara ve bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkını verirler.
Bölünmemiş karayolundaki sürücü bölünmüş kara yolundaki araçlara geçiş hakkını verirler.
Bir iz veya mülkten kara yoluna çıkan sürücüler karayolundaki araçlara geçiş hakkını verirler.
Dönel kavşak dışındaki sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını
verirler.
Motorsuz taşıt sürücüleri, LTT ve iş makineleri sürücüleri, motorlu araçlara ilk geçiş
hakkını vermek zorundadır.
Tali yoldan gelen araç sürücüleri anayoldaki araçlara ilk geçiş hakkını verirler.
Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun şekilde karşıya geçen yayalara yol verirler.
Bütün sürücüler geçiş hakkını, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara vermek zorundadır.