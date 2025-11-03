2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?





Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.





Zam oranı yüzde 37,15 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Kasım ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 37,15 oldu.



