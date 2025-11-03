Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü kira artış oranına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak zam oranı da belli olacak. Peki 2025 Kasım kira artış oranı yüzde kaç olacak? TÜİK enflasyon verileri ile hesaplama!
KİRA ARTIŞ ORANI KASIM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için belirleyici olan kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle belli oldu. TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurdu. Açıklanacak oran, Kasım ayında uygulanabilecek en yüksek kira zammını belirleyecek. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.
2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Zam oranı yüzde 37,15 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Kasım ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 37,15 oldu.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Ekim ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 37,15 olarak açıklandı.
20.000 TL kira veren bir kiracı %37,15 zam yapıldığı takdirde 7.430 TL zam yaparak 27.430 TL kira ödemesi yapacak.