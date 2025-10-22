Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları

Kış saati uygulaması 2025 ne zaman başlıyor, saatler geri alınacak mı? Ekim ayının sonlarına doğru vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan saat değişikliği, Avrupa ülkelerinde 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saatlerin 1 saat geri alınmasıyla başlayacak. Ancak Türkiye’de 2016 yılında alınan karar gereği artık yaz saati kalıcı hale getirildiği için Türkiye'de saatler geri alınmıyor. Peki Türkiye’de saatler neden geri alınmıyor? Avrupa ile saat farkı kaç olacak? İşte kış saati uygulaması nedir, Türkiye’de uygulanıyor mu, 2025’te saatler değişecek mi? sorularına dair güncel ve detaylı bilgiler...
Avrupa ülkeleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 26 Ekim Pazar’ı 27 Ekim Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04.00’te kış saati uygulamasına geçecek. Bu geçişle birlikte saatler 1 saat geri alınacak ve Avrupa ülkeleri GMT+2 zaman dilimine dönecek.
Bu uygulama sayesinde sabah saatlerinde gün daha erken aydınlanacak, böylece özellikle iş ve okul saatlerinde karanlıkta yola çıkan insanlar için daha güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.
Türkiye'de saatler geri alınacak mı 2025?
Hayır, Türkiye'de 2025 yılında da saatler geri alınmayacak. Türkiye, 2016 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Bu karara göre ülke genelinde yıl boyunca GMT+3 saat dilimi kullanılmaya devam ediyor.
Türkiye neden kış saati uygulamasını kaldırdı?
Türkiye’nin kış saati uygulamasını kaldırmasının arkasında, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacı bulunuyor. Yapılan düzenleme ile sabah saatlerinin karanlıkta geçmesine rağmen, akşam saatlerinde daha uzun süre gün ışığı alınması hedefleniyor. Bu uygulama; enerji verimliliği, iş verimliliği ve sosyal yaşam açısından daha faydalı görülüyor.
Saat farkı artıyor: Avrupa ile aramızdaki zaman farkı kaç saat olacak?
Kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate çıkacak. Yani Avrupa’da saatler geri alındığında, Türkiye saat olarak 2 saat ileride olacak. Bu durum, uluslararası uçuşlar, ticaret ve dijital iletişim alanlarında dikkat edilmesi gereken bir detay.
Geceler ne zaman uzamaya başladı?
21 Haziran’daki yaz gündönümünden itibaren geceler kısalmaya başlarken, 22 Haziran'dan sonra geceler yeniden uzamaya başladı. 23 Eylül’de gerçekleşen sonbahar ekinoksuyla birlikte gece ve gündüz süreleri eşitlendi. Şu anda Ekim ayında olduğumuz için geceler her geçen gün biraz daha uzuyor.
Bu süreç 21 Aralık’a kadar devam edecek. 21 Aralık, yılın en uzun gecesi ve en kısa günü olarak bilinir. Bu tarihten sonra ise gündüzler yeniden uzamaya başlayacak.
Kış saati uygulaması nedir, ne amaçla uygulanır?
Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması anlamına gelir. Bu uygulama sayesinde:
Sabah saatlerinde gün ışığı daha erken alınır,
Elektrik tüketimi azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır,
İşe ve okula gidiş saatleri daha aydınlık olur,
Toplumsal güvenlik artar.
Ancak Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle bu avantajlardan ziyade, akşamları daha uzun süre gün ışığı alınması tercih edilmektedir.