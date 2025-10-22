Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları

Avrupa ülkeleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 26 Ekim Pazar’ı 27 Ekim Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04.00’te kış saati uygulamasına geçecek. Bu geçişle birlikte saatler 1 saat geri alınacak ve Avrupa ülkeleri GMT+2 zaman dilimine dönecek.





Bu uygulama sayesinde sabah saatlerinde gün daha erken aydınlanacak, böylece özellikle iş ve okul saatlerinde karanlıkta yola çıkan insanlar için daha güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.