Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alındı mı, alınacak mı? Türkiye’de kış saati uygulanacak mı? İşte detaylar

Türkiye’de her sonbaharda yeniden gündeme gelen “Kış saati uygulaması bu yıl geri mi geliyor?” sorusu, 2025’te de milyonlarca kişinin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Avrupa ülkeleri 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece saatlerini bir saat geri alarak kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanırken, Türkiye 2016’da alınan kararla bu uygulamadan kalıcı olarak çıkmıştı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, “gün ışığından daha fazla yararlanmak” amacıyla tüm yurtta yıl boyu yaz saati (GMT+3) uygulanıyor. Bu nedenle, 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak, kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Ancak akıllı cihazlarda otomatik saat güncellemeleri nedeniyle kafa karışıklığı yaşanmaması için vatandaşların manuel kontrol yapması tavsiye ediliyor. Peki Avrupa’da kış saati ne zaman başlayacak, Türkiye’de neden kalıcı yaz saati uygulanıyor? İşte 2025 yılı kış saati tartışmalarına dair tüm merak edilenler...
Günlerin kısalmaya, havaların erken kararmaya başlamasıyla birlikte “Bu yıl saatler geri alınacak mı, Türkiye’de kış saati uygulanacak mı?” soruları yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkeleri 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece kış saatine geçerken, Türkiye’de 2016 yılında alınan kalıcı yaz saati kararı bu yıl da geçerliliğini koruyor. Yani 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren uygulamaya göre ülke genelinde yıl boyunca GMT+3 (ileri saat) sistemi kullanılmaya devam edilecek. Uzmanlar, özellikle akıllı cihazlarda otomatik saat değişiminden kaynaklanabilecek karışıklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK MI?
2016 yılında alınan karar gereği yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edileceği kararlaştırıldı.
Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?
Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.