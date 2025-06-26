Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiriyor. Bu süreçte hem işveren tarafının teklifleri hem de işçi sendikalarının talepleri masada yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikinci teklife vurgu yaparken tarihi açıkladı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?

1 /5 Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi zammı, 2025 yılı itibarıyla çalışanların alım gücünü korumayı ve refah düzeyini artırmayı amaçlayan önemli bir adım olmuştur. Yapılan anlaşma kapsamında kamu işçilerinin ücretlerine hem enflasyon farkı hem de refah payı eklenerek belirli bir oranda zam yapılmış olunacak. Peki Kömür işletmeleri toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2 /5 Kömür işletmelerinde çalışan işçilerin maaşı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu? 600 binden fazla işçiyi ilgilendiren 4-D kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, yeni bir toplantı düzenlenecek. Kamudaki işçilerinin yeni maaşlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, işveren tarafı TÜHİS ile işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarını bir araya getirecek. Kamu işçilerinin zam pazarlığında işveren ikinci teklifi 27 Haziran Cuma günü işçi tarafına sunacak.

3 /5 Kömür işletmeleri toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar olacak? İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

4 /5 HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ilk teklifin ardından yaptığı değerlendirmede taban ücretin gündeme gelmediğini vurgularken kendileri için en önemli hususun taban ücret olduğunu ifade etmişti.