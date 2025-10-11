KPSS 50,55,60,65,70,75 PUANLA ALIM YAPAN MESLEKLER: Kaç puanla memur olunur, 2025 KPSS taban puanları açıklandı mı?

2025 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü atama sürecine çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmelerde kullanılacak KPSS puan türleri (P1, P2, P3 ve alan bazlı puanlar) için taban puan araştırmaları hız kazandı. Orta ve yüksek puan aralıkları, adayların tercih edebileceği kadroları belirlemede önemli rol oynayacak.
10 Ekim itibarıyla açıklanan 2025 KPSS A Grubu sonuçları sonrası, adaylar için puan aralıklarına göre atanma ihtimalleri gündeme geldi. KPSS P1, P2, P3 ve alan bazlı puan türleriyle kurum bazında farklı taban puanlar belirleniyor. 60 puan üzeri genellikle yerel kadrolar için yeterli görülürken, merkezi atamalarda 70-80 puan bandı öne çıkıyor.
KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans sınavı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar ilgili puan türünden elde ettikleri sonuçlarla kamu kurumlarını tercih edebilecek. KPSS lisans atama puanları açılan kadrolara, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir taban puan uygulaması bulunmuyor. Son yapılan KPSS 2025/1 yerleştirmelerinde lisans puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS A GRUBU VE B GRUBU NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A GRUBU KADROLAR; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B GRUBU KADROLAR; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.