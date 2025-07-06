KPSS alımı ne zaman? Kamu personel alımı tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 KPSS-1 tercih tarihleri belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki kamu personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte KPSS atama takvimi.

1 /5 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, memur adaylarının merakla beklediği merkezi atama takvimi netleşti. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren 2025/1 KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri başladı mı? soruları merak konusu.

2 /5 ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, puanlarına ve tercihlerine göre kadrolara yerleşmek için başvurularını yapabilecekler. Peki KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

3 /5 KPSS-1 YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

4 /5 Bu süre zarfında adaylar, kamu kurumlarının açıkladığı kadro talepleri doğrultusunda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih listelerini e‑devlet şifreleriyle gönderebilecek.