Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Peki KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri .