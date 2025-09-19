Ortaöğretim (lise) ve önlisans mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile birlikte açılan memuriyet kadrolarına başvurabiliyor. KPSS ortaöğretim ve önlisans oturumlarından alınan puanlar, iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor ve bu süre içinde adaylar açılan ilanlara müracaat edebiliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri ise adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından 2024 yılında sınavlar organize edildi. ÖSYM 2026 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Sınav tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül'de gerçekleştirilmişti.