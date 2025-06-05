Mübarek Kurban Bayramı'nın coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel Kurban Bayramı mesajları ve Kurban Bayramı tebrik mesajları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu özel günde sevdiklerinize göndereceğiniz samimi ve anlamlı sözlerle bayram sevincini katlayabilirsiniz. Kurban Bayramı'nızı kutlamak için özenle hazırlanmış, içten dileklerle dolu mesajlarımızla sevdiklerinizin yüzünü güldürün ve onlara unutulmaz bir bayram yaşatın. İşte 2025 Kurban Bayramı mesajları, tebrik ve kutlama sözleri.
Sevdiklerinizle bayramlaşmanın ve onlara iyi dileklerinizi iletmenin en güzel yolu, içten bir Kurban Bayramı tebrik mesajı göndermektir. Bu özel günün ruhuna uygun, barış, huzur ve bereket temennileri içeren Kurban Bayramı mesajları ile uzaktaki yakınlarınızın bayramını kutlayın. WhatsApp, SMS veya sosyal medya üzerinden kolayca paylaşabileceğiniz bu mesajlarla, bayram coşkusunu herkese ulaştırın ve sevdiklerinizle aranızdaki bağı güçlendirin. İşte farklı tarzlarda Kurban Bayramı mesajları; dilersen kişisel, kurumsal, dini ya da sade versiyonlar olarak kullanabilirsin:
Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu Kurban Bayramları geçirmenizi dileriz. Bayramın getirdiği bereket ve neşe, evlerinize dolup taşsın. Bu özel gün vesilesiyle tüm güzelliklerin sizinle olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
Bu mübarek Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle bir araya gelmenin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın huzurunu yaşayın. Kesilen kurbanların kabul olması, dualarınızın karşılık bulması dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişin.
Bayramlar, gönüllerin bir olduğu, sevginin çoğaldığı anlardır. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.
Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin bayramıdır. Mübarek olsun.
Bayramın tüm güzellikleri hayatınıza yansısın. Nice bayramlara!
Bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dileriz.
Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederiz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Bayramın birlik ve beraberlik ruhunun daim olmasını diler, tüm müşterilerimize iyi bayramlar dileriz.
Rabbim kestiğiniz kurbanları kabul, dualarınızı makbul eylesin. Bayramınız mübarek olsun.
Allah’a yakınlaşmanın ve paylaşmanın sembolü bu bayramda, kalbiniz imanla, sofranız bereketle dolsun.
Her kurban, bir teslimiyetin göstergesidir. Rabbim hepimize İbrahimî bir teslimiyet nasip etsin. Bayramınız kutlu olsun.
Kapınızı mutluluk, sofranızı bereket, kalbinizi sevgi doldursun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!
Bayramda küslerin barıştığı, dostlukların pekiştiği nice güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle…
Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.