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Kurbanlık fiyatları açıklandı! Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ne kadar olacak?

Kurbanlık fiyatları açıklandı! Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ne kadar olacak?

10:2416/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Vatandaşlar kurbanlık arayışına girerken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların 2025 yılı fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatları, artan yem maliyetleri ve bakım giderleri nedeniyle geçen yıla göre daha yüksek seviyelerden alıcı buluyor. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeye, hayvanın cinsine ve kilosuna göre değişiklik gösteriyor. Peki bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte 2025 yılı kurbanlık fiyatlarına dair ilk rakamlar…

2025 fiyatlarında bölgesel farklar öne çıkıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da vatandaşların gündeminde üst sıralarda yerini aldı. 2025 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları, yem ve nakliye maliyetlerindeki artışla birlikte yükselişe geçti. Fiyatlar, iller ve ilçeler arasında değişiklik gösterirken, aynı zamanda bayram günlerinde de farklı seviyelere ulaşabiliyor. Hayvanın yaşı, kilosu ve yetiştirildiği bölge fiyatlar üzerinde belirleyici olurken, kurban pazarlarında da yoğunluk şimdiden başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için fiyatlara dair ilk bilgiler haberimizde.

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini larak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor.

Küçükbaş kurnalık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerin geçtiğimiz senenin tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre:

İstanbul (Avrupa Yakası) Büyükbaş: 90.000-250.000TL / Küçükbaş:10.000-25.000 TL/Baş

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) Büyükbaş: 90.000-250.000 TL / Küçükbaş: 10.000-25.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş: 8.000-20.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL

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