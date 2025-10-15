KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025: GSB KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başvuruların başladığını duyurarak son tarihin 17 Ekim saat 23.59 olduğunu bildirdi. Üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır ve kimler başvuru hakkına sahip?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada başvuruların açıldığını ve son tarihin 17 Ekim 2025 olduğunu duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle başvuru sürecini tamamlayabilecek. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı, şartları ve detaylar...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuruları başladı. Gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs/kredi başvurularını almaya başladı. Başvurular için son gün 17 Ekim 13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona eriyor. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebiliyor.
Kimler başvurabiliyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;
Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,
Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,
Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.
Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.
E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.