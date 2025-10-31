KYK BURS SONUÇ TARİHİ 2025: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında maddi destek almaya hak kazanacak öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

1 /4 KYK burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılı burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /4 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor. GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

3 /4 KYK BURSU NE KADAR OLACAK? Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.