KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar süresi bulunuyor.

Öğrencilere burs/kredi ödenebilmesi için taahhütname onay işleminin tamamlanması gerekiyor.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.



























