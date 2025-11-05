Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirtilen tarih aralığında alınana başvurular için henüz işlemlerini tamamlayan öğrenciler "KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte, KYK burs sonuç tarihi.
Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan KYK burs başvuruları 17 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlanacak. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci ise, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs sonuçlarıyla ilgili son bilgiler ve önceki yılların açıklanma tarihi.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs/kredilerden yararlanmak isteyen öğrencilerin süresi içerisinde taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edildi. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar süresi bulunuyor.
Öğrencilere burs/kredi ödenebilmesi için taahhütname onay işleminin tamamlanması gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2024-2025 döneminde uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:
Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL
Yeni dönem için güncel tutarlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde yeni ücretleri duyurması bekleniyor.