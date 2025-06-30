Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından işletilen öğrenci yurtlarıdır. KYK, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çatısı altında hizmet verdiği için, "GSB yurtları" denildiğinde aslında "KYK yurtları" kastedilmektedir. Bu yurtlar, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir konaklama imkanı sunarak eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedefler. Her yıl binlerce öğrencinin tercihi olan GSB KYK yurtları, hem üniversiteye yeni başlayanlar hem de ara sınıf öğrencileri için büyük kolaylık sunar. Peki, KYK yurt başvuru süreci nasıl işler, yurtlara kimler başvurabilir ve en çok merak edilen konulardan biri olan KYK yurt ücreti ne kadar?