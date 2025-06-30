Üniversite öğrencileri için konaklama, eğitim hayatının önemli bir parçasıdır. Bu noktada, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, sağladığı ekonomik ve güvenli barınma imkanlarıyla öne çıkar. 2025 KYK yurt başvuru tarihi merak konusu. Peki KYK yurt başvuru 2025 ne zaman başlayacak? KYK yurt ücreti ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından işletilen öğrenci yurtlarıdır. KYK, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çatısı altında hizmet verdiği için, "GSB yurtları" denildiğinde aslında "KYK yurtları" kastedilmektedir. Bu yurtlar, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir konaklama imkanı sunarak eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedefler. Her yıl binlerce öğrencinin tercihi olan GSB KYK yurtları, hem üniversiteye yeni başlayanlar hem de ara sınıf öğrencileri için büyük kolaylık sunar. Peki, KYK yurt başvuru süreci nasıl işler, yurtlara kimler başvurabilir ve en çok merak edilen konulardan biri olan KYK yurt ücreti ne kadar?
KYK yurt başvuru 2025 ne zaman? KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK yurt başvuruları takvimin için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları genellikle üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başlar ve e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılır. İlk defa bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri, ek kontenjanla yerleşenler, özel yetenek sınavı ile girenler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapanlar ve uluslararası öğrenciler gibi farklı kategorideki öğrenciler için başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.
2025-2026 Akademik Yılı için genel başvuru tarihleri henüz netleşmemekle birlikte, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Ağustos ayının sonu itibarıyla başvuruların alınmaya başlandığı görülmektedir. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20 Ağustos itibarıyla alınmaya başlanmıştı.
KYK Yurt Ücretleri ve Yurt Tipleri
KYK yurt ücretleri, yurtların bulunduğu konuma, oda kapasitesine ve sunduğu imkanlara göre farklılık gösteren "tip" sistemine göre belirlenir. Yurt tipleri genellikle 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip olarak ayrılır. Her yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt ücretleri güncellenerek kamuoyuna duyurulur.
2025-2026 eğitim yılı için kesin yurt ücretleri henüz açıklanmamıştır. Ancak, geçtiğimiz dönemdeki ücretlendirme yapısı şu şekildedir:
2024-2025 KYK yurt ücretleri, yurt tiplerine göre şu şekilde oldu:
Tip 1: Aylık 517,50 TL
Tip 2: Aylık 607,50 TL
Tip 3: Aylık 607,50 TL
Tip 4: Aylık 720 TL
Tip 5: Aylık 765 TL
Tip 6: Aylık 855 TL
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. GSB KYK yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.