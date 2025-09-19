KYK YURT EK YERLEŞTİRME TARİH AÇIKLAMALARI: KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu muİ ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde. KYK tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından gözler, ek yerleştirme başvuru tarihine çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak ve takvim açıklandı mı?
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ek yerleştirme dönemi için geri sayım başladı. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, “KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 5 Eylül 2024’te ilan edilmişti. KYK ek yurt başvuruları ise kayıtların tamamlanmasının ardından, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.
Buna göre, 2025 yılı KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.