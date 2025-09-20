KYK YURT TİME BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yurt-Time Spor Projesi, öğrenciler için hem spor yapma hem de gelir elde etme fırsatı sunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilirken, katılacak öğrencilerin KYK yurtlarında kalıyor olması gerekiyor. 2025-2026 eğitim yılı için başvuru tarihleri merak konusu.
YURT-TİME PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve gençlere spor alışkanlığı edinmelerini amaçlayan proje, öğrencilere ekonomik katkı da sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihinde alınmıştı. Bu sene de Eylül ayı sonlanmadan başvuru sürecinin tamamlanması öngörülüyor. Başvurular açıldığında ''https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu'' adresi üzerinden işlem gerçekleştirilecek. İkinc dönem başvuruları da 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul edilmişti.
PROJE, SPOR YAPARKEN KAZANDIRIYOR
KYK yurtlarında barınan öğrenciler, proje kapsamında 26 farklı alanda görev yapabiliyor. Başvurular değerlendirilirken adayların akademik başarıları, burs/kredi durumu dikkate alınıyor.
Öğrenciler projeyle, haftalık en fazla kırk saat görev alma hakkı bulunuyor. Tamamladıkları görevlere göre öğrencilere harçlık ödemesi yapılıyor. Öte yandan işlere başlamadan önce gençler her gün 5 dakikalık egzersizler yapıyor. Böylece öğrenciler, hem spora teşvik ediliyor hem de ekonomik anlamda destekleniyor.