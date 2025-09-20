Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK YURT TİME BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?

KYK YURT TİME BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?

13:4820/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yurt-Time Spor Projesi, öğrenciler için hem spor yapma hem de gelir elde etme fırsatı sunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilirken, katılacak öğrencilerin KYK yurtlarında kalıyor olması gerekiyor. 2025-2026 eğitim yılı için başvuru tarihleri merak konusu.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yurt-Time Spor Projesi sayesinde hem aktif spor yapıyor hem de ek harçlık kazanıyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, katılım için KYK yurtlarında barınıyor olmak şart. Yeni eğitim yılı başvuruları için geri sayım başladı.

YURT-TİME PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve gençlere spor alışkanlığı edinmelerini amaçlayan proje, öğrencilere ekonomik katkı da sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihinde alınmıştı. Bu sene de Eylül ayı sonlanmadan başvuru sürecinin tamamlanması öngörülüyor. Başvurular açıldığında ''https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu'' adresi üzerinden işlem gerçekleştirilecek. İkinc dönem başvuruları da 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul edilmişti.

PROJE, SPOR YAPARKEN KAZANDIRIYOR

KYK yurtlarında barınan öğrenciler, proje kapsamında 26 farklı alanda görev yapabiliyor. Başvurular değerlendirilirken adayların akademik başarıları, burs/kredi durumu dikkate alınıyor.

Öğrenciler projeyle, haftalık en fazla kırk saat görev alma hakkı bulunuyor. Tamamladıkları görevlere göre öğrencilere harçlık ödemesi yapılıyor. Öte yandan işlere başlamadan önce gençler her gün 5 dakikalık egzersizler yapıyor. Böylece öğrenciler, hem spora teşvik ediliyor hem de ekonomik anlamda destekleniyor.

#KYK
#Kyk Yurt
#Kyk Yurt Time Başvuru Ekranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu