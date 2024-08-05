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Son dakika haberi: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

11:02 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gzöler MEB ekranına çevrilmişken beklenen açıklama geldi. LGS lise 2. nakil sonuçları son dakika açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. İşte LGS ikinci nakil sonuç sorgulama ekranı!

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LGS 2. nakil sonuçları 2024 açıklandı. 29 Temmuz tarihinde duyurulan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ile istediği okula yerleşemen öğrenciler bir kez daha şansını denemişti. LGS 2. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı.

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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?


LGS 2. nakil sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan "meb.gov.tr" adresini ziyaret edebilirler. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak sonuçlara erişebilirler. Ayrıca, sonuçlar E-OKUL sistemi üzerinden de görüntülenebilir. Bu sistemde yer alan sorgulama ekranı sayesinde, öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini kolayca öğrenebilirler.

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LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


Milli Eğitim Bakanlığı LGS lise tercih ve yerleştirme takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları bugün ilan edildi. Tercih yapan öğrenciler sonuçlarına meb.gov.tr'den ve e-okul'dan ulaşabilecek.


LGS NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇ ÖĞRENME EKRANI


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E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?


Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

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MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARINI DUYURDU


Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. nakil tercih başvurularının sonuçlarını duyurdu. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ile görüntüleyebilirler. 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için yapılacak başvurularla yerleştirme süreci tamamlanacak. Bu dönemde, öğrenciler ve veliler sonuçları dikkatle takip ederek gerekli işlemleri yapabilecekler.

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LGS 3. NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri yarın başlayacak, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

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LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024


28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması




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22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların

İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması




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05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı


06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon

Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi





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LİSELERDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı



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İkinci nakille bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için takvim işliyor: Nakil sonuçlarıyla yerleşemeyenler ne yapacak?