MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARINI DUYURDU





Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. nakil tercih başvurularının sonuçlarını duyurdu. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ile görüntüleyebilirler. 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için yapılacak başvurularla yerleştirme süreci tamamlanacak. Bu dönemde, öğrenciler ve veliler sonuçları dikkatle takip ederek gerekli işlemleri yapabilecekler.