Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım başlarken sınav ve başvuru tarihleri öğrenciler ile velilerin gündeminde yerini aldı. Bakan Yusuf Tekin ise bugün LGS sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki 2026 LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte ayrıntılar...

1 /4 Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini açıkladı. LGS merkezi sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Peki, LGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihler…

2 /4 LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.





3 /4 LGS 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN? LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.