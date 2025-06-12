Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından belediye meclisinde seçim yapılacak. Peki Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçimi ne zaman? Manisa Büyükşehir Belediyesinde hangi parti çoğunlukta, Ferdi Zeyrek'in yerine kim başkan olacak? İşte detaylar.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde havuz motorundaki bir arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ferdi Zeyrek, üç gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından, tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran 2025 tarihinde saat 17.05'te kalp durması sonucu vefat etti.
Ferdi Zeyrek 48 yaşındaydı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Zeyrek’in vefatıyla, gözler yeni belediye başkanının ne zaman belli olacağı tarihe çevrildi. Peki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak, seçim ne zaman yapılacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde hangi parti çoğunlukta?
Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Ferdi Zeyrek’in vefatıyla boşalan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre belediye meclisi tarafından doldurulacak. Kanuna göre, vefattan sonraki 10 gün içinde, yani en geç 19 Haziran 2025’e kadar, belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanı gizli oyla seçecek.
Toplantıya birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili veya en yaşlı meclis üyesi başkanlık edecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (meclis üye sayısının yaklaşık 52’si), üçüncü turda ise salt çoğunluk (yaklaşık 45) aranacak; eşitlik durumunda kura çekilecek.
Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde çoğunluk hangi partide?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık ara çoğunluğu elinde bulunduruyor.
Meclis’te toplam 89 üye bulunurken CHP 62 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor. AK Parti 14, MHP 12 ve Yeniden Refah Partisi 1 sandalye ile temsil ediliyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak?
Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Büyükşehir Belediyesi meclisinde yapılacak oylamada çoğunluğu elinde bulunduran CHP’nin gösterdiği aday Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olması bekleniyor.