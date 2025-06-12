Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Ferdi Zeyrek’in vefatıyla boşalan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre belediye meclisi tarafından doldurulacak. Kanuna göre, vefattan sonraki 10 gün içinde, yani en geç 19 Haziran 2025’e kadar, belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanı gizli oyla seçecek.