81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. TOKİ konutları ile vatandaşlar uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatına kavuşacak. Proje kapsamında Mardin’de 5 bin 357 konut inşa edilecek. Peki Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut yerleri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı proje, “herkes için güvenli konut” vizyonuyla hayata geçirilecek. TOKİ tarafından yürütülecek başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, Mardin’de 3 bin 357 konut inşa edilecek. Peki Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut yerleri.
Mardin’de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Mardin’de Artuklu, Dargeçit, Derin, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları Mardin'de ne kadar?
Mardin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Mardin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Mardin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Büyükşehirlerdekiler TOKİ 500 bin sosyal konuta nasıl başvuracak, ilçe oturanlar il merkezindeki projeye başvurabilir mi?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” ikamet ile ilgili; İl Merkezinde yapılan projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
İlçede yapılan projeler için İlçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Beldede yapılan projeler için Beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Büyükşehirlerde İl Merkezindeki İlçelerde ikamet edenler İlçe ayrımı olmadan İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.