MEB 2024-2025 yılı için uygulayacak! O sınıflar da dahil edildi: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri...

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yeni esaslar getirilmişti. Bu yeni düzenleme kapsamında ülke geneli ortak yazılı sınavlar, ilk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu ortak sınav uygulaması bu yıl da devam edecek. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? Detaylar, Bakanlık tarafından açıklanacak sınav takviminde yer alacak.

1 / 7 Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlattığı ortak sınav uygulamasını bu yıl da sürdüreceğini duyurdu. Okulların açılmasıyla birlikte yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak sınavlar yapılacak. Bu uygulama, öğrencilerin ülke genelinde eşit ve objektif ölçme değerlendirme sürecine tabi tutulmalarını sağlayacak. Sınav takvimi ve detaylar, Bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.

2 / 7 MEB 2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi: "1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024, 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025, 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

3 / 7 ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

4 / 7 Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle: "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba, 6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

5 / 7 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları 7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi, 7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

6 / 7 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi, 6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe, 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,