MEB AÖL detaylı sınav takvimi yayınlandı! Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav dönemi için takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı AÖL sınav tarihlerinin Aralık ayında üç oturum şeklinde yapılacağını duyurdu. Sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı araştırılırken, oturumların yüz yüze mi yoksa online mı uygulanacağı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde...