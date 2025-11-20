MEB AÖL detaylı sınav takvimi yayınlandı! Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Aralık ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesi öğrenciler sınav giriş belgelerini MEB’in resmi sistemi üzerinden alabilecek. Peki, Açık Lise 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav dönemi için takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı AÖL sınav tarihlerinin Aralık ayında üç oturum şeklinde yapılacağını duyurdu. Sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı araştırılırken, oturumların yüz yüze mi yoksa online mı uygulanacağı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde...
AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,
Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;
21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.