Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sendikamızın Yetkili olduğu Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, ihale komisyonu tarafından yapılan ve 7 bankanın katıldığı ihaleyi, 3 yıllık süre için tek seferde ödenmek üzere 82.100TL veren Yapı Kredi Bankası kazandı.