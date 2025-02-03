Polis, belediye promosyonlarının ardından MEB personeline promosyon müjdesi geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bankalarla promosyon anlaşmasına imza attı. Peki MEB personeli banka promosyonu ne kadar? İşte Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışanların 2025 yılı banka promosyon tutarları.
Çeşitli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, personellerine yönelik banka promosyon anlaşmalarına imza attı. Bu anlaşmalar, eğitim çalışanlarına ek maddi destek sağlamacak. İşte 2025 yılı MEB personeli banka promosyon sözleşmesi tutarları.
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli banka promosyonu ne kadar?
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak 3 yıllık promosyon anlaşmasını imzaladı.
Personel başına 81.500 TL nakit ve 750 TL Paraf Puan ödenecek. 7/24 EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olacak. Anlaşma, çalışanların mali haklarını güçlendirmeyi hedeflerken, bankacılık işlemlerinde de avantajlar sağlayacak.
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli banka promosyonu ne kadar?
İstanbul Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışanları için büyük bir öneme sahip olan bir promosyon anlaşmasına imza attı. Yeni promosyon miktarı Pendik'te 83 bin lira olarak belirlendi.
Trabzon Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli banka promosyonu ne kadar?
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde görev yapan MEB personeli içinde belirlenen banka promosyon miktarı 83 bin 500 lira oldu.
Trabzon Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli banka promosyonu ne kadar?
Banka Promosyon İhalesinin sonucunda YapıKredi Bankası Vakfıkebir Şubesiyle ile 83.500TL ile anlaşma sağlandı.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli banka promosyonu ne kadar?
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Ocak 2025 tarihinde banka promosyon anlaşmasını tamamladı. İhaleye 7 banka katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm personeli ilgilendiren banka promosyonu ihalesini 80.350,00 TL ile Halk Bankası kazandı. Bu anlaşma kapsamında, 15 Şubat 2025 tarihli maaşlar, 3 yıl boyunca Halk Bankası tarafından yatırılacak.
Denizli'de Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki öğretmenlere, maaş promosyonu olarak banka tarafından 75 bin lira ödenecek.
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesinin sonucunda Akbank ile 82.560 TL anlaşma sağlandı.
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
Türk Eğitim Sen’in yetkili olduğu Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 1.100 personel için 3 yıl süreliğine 82.100 TL banka promosyon sözleşmesi imzalandı.
Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sendikamızın Yetkili olduğu Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, ihale komisyonu tarafından yapılan ve 7 bankanın katıldığı ihaleyi, 3 yıllık süre için tek seferde ödenmek üzere 82.100TL veren Yapı Kredi Bankası kazandı.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
Ayrıca, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası ile 3 yıllık bir anlaşma yaparak ayrılana 34.000 TL promosyon ödemesi sağlandı.
Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan banka maaş promosyon anlaşmasına göre, Halkbankası ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan anlaşmaya göre Halkbank eğitim çalışanlarına 79.920 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.
Seyhan ve Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ne kadar banka promosyonu ödenecek?
Eğitim Sen, Seyhan ve Çukurova’da 11.358 Milli Eğitim Personelinin Promosyon Sözleşmesinin Yapıldığını Belirtti. Promosyon görüşmelerinde yapılan ihale sonucunda personele Seyhan'da 75.000 TL, Çukurova'da ise 76.000 TL ödeme yapılacak.