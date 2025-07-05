MEMUR MAAŞ FARK ÖDEME TARİHİ: Memur ve memur emeklisi maaş fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı netleşti. Maaşlarını her ayın 1’inde alan memur emeklileri ile her ayın 15’inde maaş alan memurlar için, 1-4 Temmuz tarihleri arasındaki maaş farklarının ödeme takvimi merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi takvimin ardından, fark ödemeleri hesaplara aktarılacak. Peki, Temmuz maaş farkları ne zaman yatırılacak?
Temmuz zammı belli oldu, şimdi sıra maaş farklarında! 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon oranlarıyla memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları netleşti. Ancak 1-4 Temmuz arası için oluşacak maaş farklarının ne zaman ödeneceği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Gözler şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek takvim açıklamasında. İşte detaylar…
MEMUR ZAM ORANI NETLEŞTİ!
Ocak-Temmuz ayları içerisinde maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı tutarında zam alan memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı 15,57 oldu.
MEMUR MAAŞ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Normal şartlarda memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde almaya başlıyor. 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon rakamları öncesinde memur emeklileri aylıklarını zaten almıştı. Memurlar ise her ayın 15’inde ödeme alıyorlar. Memur kesimi 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkını da ayrıca ödeme olarak alacaklar.
Memur emeklilerinin maaşları ayın 1’i itibarıyla yatmaya başladı. Aradaki farklar ayrıca hesaplanarak Temmuz ayının ikinci haftasında maaşlara yansıtılacak. Ek ödeme dahil olmak üzere hesaplanan yeni maaş farkları, emekli vatandaşların hesaplarına aktarılacak.
Memurlar ise zamlı maaşlarını her zaman olduğu gibi 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak. Ancak Temmuz ayının ilk 14 gününü kapsayan dönemdeki maaş farkı için ayrı bir ödeme takvimi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi beklenen bu takvim doğrultusunda maaş farklarının da ilerleyen günlerde ödenmesi öngörülmektedir. Zamlı maaşlar, önceki yıllardaki gibi merkezi bordro sistemi üzerinden işlenerek ödenecek.”