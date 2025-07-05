MEMUR MAAŞ FARK ÖDEME TARİHİ: Memur ve memur emeklisi maaş fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Memurlar ise zamlı maaşlarını her zaman olduğu gibi 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak. Ancak Temmuz ayının ilk 14 gününü kapsayan dönemdeki maaş farkı için ayrı bir ödeme takvimi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi beklenen bu takvim doğrultusunda maaş farklarının da ilerleyen günlerde ödenmesi öngörülmektedir. Zamlı maaşlar, önceki yıllardaki gibi merkezi bordro sistemi üzerinden işlenerek ödenecek.”