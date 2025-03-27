Ramazan Bayramı’nın 30 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle memur maaş ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Normal şartlarda her ayın 15’inde hesaplara yatırılan memur maaşlarının, bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili resmi açıklama bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi maaşların erkene alınması gündeme gelebilir. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesiyle birlikte memur maaşlarının da erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Normal şartlarda her ayın 15’inde ödenen memur maaşlarının, Nisan ayı için bayram öncesine çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu çalışanlarının maaşlarının erken ödenmesi gündeme gelebilir. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI?
Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak bu sene Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk gelmesiyle maaş ödemelerinin erken yapılmasına dair son dakika gelişmeleri takip ediliyor.
Öte yandan 2024 yılında memur maaşlrı erken ödenmemiş tam tarihinde hesaplara geçmişti. Bu bayramda da maaşların erken ödenmesine dair bir resmi açıklama yapılması öngörülmüyor.
Emekli Sandığı emekli maaşı her ayın ilk beş gününde, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor.
SSK ve Bağkur emeklilerinin emeklilik tahsis numaralarının son hanesi ve Emekli Sandığı emeklilerinin doğum yıllarının son iki hanesine göre ödemeler yapılır.