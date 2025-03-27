Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesiyle birlikte memur maaşlarının da erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Normal şartlarda her ayın 15’inde ödenen memur maaşlarının, Nisan ayı için bayram öncesine çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu çalışanlarının maaşlarının erken ödenmesi gündeme gelebilir. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.