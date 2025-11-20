Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde?

11:1420/11/2025, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025 faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Ocak ve şubat aylarında yapılan faiz artışlarının ardından ekonomi gündemi yeniden Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Peki Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bu ay faiz indirimi gelir mi?

Ekonomi piyasalarının beklediği TCMB Aralık 2025 faiz kararı için tarih yaklaşırken, milyonlarca yurttaş ve yatırımcı Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak sonucu merak ediyor. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen faiz artışlarının ardından gözler yeniden Merkez Bankası’nın politika faizi adımında. Peki TCMB faiz kararını hangi gün duyuracak, toplantı saat kaçta başlayacak? Aralık ayında faiz indirimi ihtimali masada mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 yılı toplantı tarihleri

11 Aralık 2025

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtildi.

Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiği aktarılan duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı.

Duyuruda, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği bildirildi.

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği belirtilen duyuruda, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." değerlendirmelerine yer verildi.

Duyuruda, Kurulun politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.

Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı aktarılan duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

