MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde?

Ekonomi piyasalarının beklediği TCMB Aralık 2025 faiz kararı için tarih yaklaşırken, milyonlarca yurttaş ve yatırımcı Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak sonucu merak ediyor. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen faiz artışlarının ardından gözler yeniden Merkez Bankası'nın politika faizi adımında. Peki TCMB faiz kararını hangi gün duyuracak, toplantı saat kaçta başlayacak? Aralık ayında faiz indirimi ihtimali masada mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. 2025 yılı toplantı tarihleri 11 Aralık 2025 2026 yılının ilk toplantıları ise: 22 Ocak 2026 12 Mart 2026

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025 Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdiği belirtildi. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiği aktarılan duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı.