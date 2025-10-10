Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: TCMB Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

10:3010/10/2025, Cuma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların gözü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararda. Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi ya da sabit bırakma beklentileri yeniden şekillendi.

TCMB’nin kritik Ekim ayı faiz kararı öncesi piyasalar temkinli bir bekleyişte. Eylül enflasyon rakamları sonrası Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karar, döviz kuru, borsa ve mevduat faizleri üzerinde belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.

EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

#Merkez Bankası Faiz
#Merkez Bankası
#Merkez Bankası faiz kararı
