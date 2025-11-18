Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MESKİ su kesintisi duyuru yaptı: Mersin’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi var?

MESKİ su kesintisi duyuru yaptı: Mersin’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi var?

09:4518/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Mersin’de bugün Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Yenişehir, Tarsus ve Anamur'da su kesintileri yaşanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 18 Kasım Mersin su kesintisi programı.

Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. İşte 18 Kasım Salı MESKİ su kesintisi olacak ilçeler listesi.

#Mersin
#MESKİ Su Kesintisi
#Mezitli
#Akarca
#Cemilli
#Doğançay
#Fındıkpınarı
#Kuzucubelen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM KPSS sınav takvimi