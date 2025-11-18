Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Mersin’de bugün Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Yenişehir, Tarsus ve Anamur'da su kesintileri yaşanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 18 Kasım Mersin su kesintisi programı.

1 /9 Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. İşte 18 Kasım Salı MESKİ su kesintisi olacak ilçeler listesi.

