Bu malzemeleri kullanmamızın nedeni yerel ürünlerimizin tadının daha baskın olması. Maliyeti de diğer çikolatalara göre düşük. Bu çikolatamız herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir. Protein açısından yüksek, kalori açısından düşük bir çikolata. Henüz çikolatamıza bir isim vermedik ama isim ve tescil çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.