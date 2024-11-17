Niğde çikolatası, yöresel lezzeti ve doğal içeriği ile öne çıkan bir tatlıdır. Niğde çikolatasının özellikleri arasında ince bir kabuk, yoğun kakao aroması ve yumuşak bir doku bulunur. Bu eşsiz lezzetin malzemeleri arasında kaliteli kakao, doğal süt ve özel olarak seçilmiş yerel tatlandırıcılar yer alır. Niğde çikolatası, özel günler ve hediye seçimleri için de sıkça tercih edilen bir tatlı olarak dikkat çeker. Peki Niğde çikolatası nasıl yapılır? İşte Niğde çikolatası hazırlanışı.
Niğde çikolatası, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve yerel lezzetlerin çikolata ile buluştuğu özel bir tat. Niğde'nin yöresel ürünlerinin kullanılarak üretilen bu çikolata, hem damak tadına hitap ediyor hem de bölgenin zengin lezzetlerini ön plana çıkarıyor. Niğde çikolatası özellikleri arasında yerel tatların harmanlanması, doğal malzemelerin kullanılması ve sağlıklı beslenmeye uygun olması sayılabilir.
Niğde çikolatası içinde ne var, hangi malzemelerden yapılıyor, özelliği nedir?
Niğde çikolatası içinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi herkesin kolay ulaşabileceği ürünler kullanılıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yöresel ürünler kullanılarak çikolata üretildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, öğrencilerle beraber yöresel ürünleri kullanarak çikolata yaptı.
Ölmez, Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çikolatayı hazırlarken kentin gastronomi ürünlerini kullandığını söyledi.Çikolata içerisinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi ürünlerin olduğunu vurgulayan Ölmez, "Malzemeler arasında en çok kullandığımız ürün kentin misket elması.
Bu malzemeleri kullanmamızın nedeni yerel ürünlerimizin tadının daha baskın olması. Maliyeti de diğer çikolatalara göre düşük. Bu çikolatamız herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir. Protein açısından yüksek, kalori açısından düşük bir çikolata. Henüz çikolatamıza bir isim vermedik ama isim ve tescil çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.