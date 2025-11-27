Ocak 2026 memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı netleşiyor

Ocakta zam nasıl hesaplanacak? İşte formül

Memurlar ocak ayında iki aşamalı bir zam alacak: Önce, 6 aylık enflasyon ile memurun mevcut toplu sözleşme zammı olan %5 arasındaki fark maaşlara yansıyacak.





Ardından, 2026 yılının ilk çeyreği için belirlenen %11 toplu sözleşme zammı uygulanacak.





Temmuz ayında yapılan %15,57’lik artışın 5 puanı toplu sözleşmeden, geri kalanı ise enflasyon farkından oluşmuştu. Bu nedenle ocak ayındaki artış hem yeni sözleşme zammını hem de oluşacak enflasyon farkını aynı anda içerecek.



