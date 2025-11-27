Ocak 2026 memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı netleşiyor

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacağı zam oranı milyonların gündeminde. Temmuz–Ekim dönemine ilişkin enflasyon farkının kesinleşmesi ve Kasım verilerinin beklenmesiyle birlikte yeni maaş hesaplamaları için kritik aşamaya geçildi. Ocak ayında hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı bir arada uygulandığı için memur maaşlarında kayda değer bir artış bekleniyor.
Kasım ayı TÜFE verisi için gözler TÜİK’te
Memur zammı hesabında belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu veriyle birlikte 2025’in son çeyreğine ilişkin beşinci enflasyon adımı tamamlanacak. Aralık ayı TÜFE’si ise Ocak ayında duyurulacak ve 6 aylık toplam enflasyon farkı kesinleşecek.
Ekim ayında açıklanan verilere göre aylık enflasyon %2,55, yıllık enflasyon ise %32,87 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece Ocak zammı için kritik öneme sahip ilk dört aylık tablo büyük ölçüde şekillendi.
Memurların 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
TÜİK’in Ekim verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri için Temmuz–Ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 olarak kesinleşti.
Aynı dönemde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon farkı %10,25 seviyesinde gerçekleşti. Memurlar açısından bu fark, Ocak 2026’da maaşlara uygulanacak zammın temel bileşenlerinden biri olacak.
Ocakta zam nasıl hesaplanacak? İşte formül
Memurlar ocak ayında iki aşamalı bir zam alacak: Önce, 6 aylık enflasyon ile memurun mevcut toplu sözleşme zammı olan %5 arasındaki fark maaşlara yansıyacak.
Ardından, 2026 yılının ilk çeyreği için belirlenen %11 toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Temmuz ayında yapılan %15,57’lik artışın 5 puanı toplu sözleşmeden, geri kalanı ise enflasyon farkından oluşmuştu. Bu nedenle ocak ayındaki artış hem yeni sözleşme zammını hem de oluşacak enflasyon farkını aynı anda içerecek.
Ocak 2026 için üç senaryo: Zam yüzde 18-21 arasında değişebilir
Ekonomistler ve piyasa katılımcıları yıllık enflasyonun yıl sonunda %31-33 bandında gerçekleşmesini bekliyor. Bu öngörü doğrultusunda üç ana zam senaryosu ortaya çıkmış durumda:
Yıllık enflasyon %31 olursa memur maaşları: %18,7 artacak
Yıllık enflasyon %32 olursa memur maaşları: %19,60 artacak
Yıllık enflasyon %33 olursa memur maaşları: %20,51 artacak
Bu oranlar, en düşük memur maaşı başta olmak üzere tüm unvanlara yansıyacak ve Ocak 2026’da maaş skalasında belirgin bir artış oluşturacak.
Ekonomistlerin beklentisi: Kasım enflasyonu yükselişte
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan ekonomistler, yıl sonuna yaklaşırken enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
Anket sonuçlarına göre:
Kasım TÜFE beklentisi: %1,59
Yıllık enflasyon beklentisi: %32,20
Bu oranların gerçekleşmesi halinde 5 aylık enflasyon farkı da yükselecek ve ocak ayı zammının toplam oranını bir miktar daha artıracak. En düşük memur maaşı için zam tahminleri ise haliyle yukarı yönlü revize edilecek.
En düşük memur maaşı için ilk tahminler
Şu anki veriler ışığında en düşük memur maaşının Ocak 2026’da yaklaşık %18-21 aralığında artması bekleniyor. Kesin oranlar Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak ayının ilk haftasında belli olacak.