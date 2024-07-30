Öğretmen il içi 2. tayin sonuçları için tarih belli oldu. MEB ikinci il içi değişim başvuruları 26 Temmuz’da sona erdi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenecek olan öğretmen il içi tayin sonuçları bugün (30 Temmuz Salı günü) açıklanacak. Peki atamalar nasıl yapılacak? MEB öğretmen il içi tayin sorgulama ekranı...

1 / 7 Öğretmen il içi ikinci tayin sonuçları sorgulama ekranı, başvuruların ardından gündeme geldi. Öğretmenlerin il içi ve il dışı tayin başvuruları ikinci kez başlıyor. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerin gözü Öğretmen il içi ikinci tayin sonuçları sorgulama ekranında.

2 / 7 MEB öğretmen il içi yer değiştirme başvuru süreci tamamlandı. Şimdi gözler mazerete bağlı il içi 2. tayin sonuçlarında. İl içi atama takviminde isteğe bağlı il içi tayin sonuçlarının duyurulacağı tarih yer aldı. Öğretmenlerin hizmet puanına göre şekillenecek il içi yer değiştimeleri için gözler MEB ve MEBBİS'te. İşte, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları...

3 / 7 ÖĞRETMEN İL İÇİ 2. TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İl içi ikinci tayin sonuçları 30 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı MEMSİS ekranı üzerinden açıklanacak. İşte MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı. ÖĞRETMEN İL İÇİ 2. TAYİN SONUÇLARI MEBSİS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 / 7 İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme GirilerekAtama Kararnamelerinin Oluşturulması 30-31 Temmuz tarihlerinde olacak ve görevden ayrılma işlemleri de 1 Ağustos günü gerçekleşecek.

5 / 7 İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

6 / 7 Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



