ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2025: Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca kamu çalışanı gibi öğretmenler de maaş zammı hesaplamalarına başladı. Çalışma süresi, unvan ve aile durumu gibi değişkenlere göre farklılık gösteren öğretmen maaşlarında, Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Özellikle uzman ve başöğretmen statüsündeki eğitimcilerin maaşlarında dikkat çeken artışlar bekleniyor. Peki, 2025 Temmuz öğretmen maaş zammı ne kadar olacak? İşte kıdeme ve unvana göre tahmini maaş tablosu…

1 /6 2025 yılı Temmuz zammı öncesi öğretmen maaşlarına dair beklentiler netleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler, unvan ve hizmet yılına göre değişen maaşlarını, açıklanan enflasyon farkı doğrultusunda yeniden hesaplamaya başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmenlerin maaşları da unvan farkı nedeniyle yükseliyor. Peki öğretmenler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem 2025 öğretmen maaş hesaplaması ve öne çıkan tahminler…

2 /6 TEMMUZ’DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLACAK? Memur maaşları dereceye, öğrenim durumu, çalışılan bölge, çocuk sayısı ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebiliyor.

3 /6 Ocak ayında yapılan artışla birlikte 1/4 derecesindeki öğretmen 52 bin 906 lira maaş alıyor. Aynı kıdemdeki uzman öğretmen maaşı ise 58 bin 634 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı beklentisine göre memur maaşlarına %16 oranında zam yapılması bekleniyor.

4 /6 Memur maaşlarına %16 zam gelmesi durumunda 1/4 derecesinde görev yapan öğretmenin maaşı 8 bin 464 lira artacak. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 9 bin 381 lira yükselecek.

5 /6 MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER ENFLASYONDA TÜİK 3 Temmuz'da TÜFE oranını açıklayacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.