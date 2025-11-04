Yeni Şafak
PAPARA PARA İADE AÇIKLAMASI 4 KASIM: Papara para iadesi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

11:574/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Papara para iadesi süreci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı kararın ardından kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. TCMB, Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etmiş ve karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Gelişmenin ardından Papara’dan yapılan açıklamada, fon iadelerinin TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirilmişti. Peki, Papara para iadesi ne zaman hesaba yatacak?

Papara kullanıcıları, Merkez Bankası’nın faaliyet izni iptal kararının ardından para iadesi sürecini yakından takip ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası Papara’dan yapılan açıklamada, fon iadelerinin belirlenen takvim çerçevesinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bazı kullanıcılar henüz bakiyelerini alamadıklarını belirtiyor. Peki Papara para iadeleri neden gecikti, ne zaman hesaplara geçecek?

PAPARA'DAN PARA İADELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Papara tarafından yapılan açıklama sonrası, kullanıcıların birçoğu bakiyelerin hesaplarına geçmemesi nedeniyle e zaman ödeneceğini merak etmeye başladı.

Papara açıklamasında, fon iadeleri ve hesap kapatma sürecinin TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtti. Buna göre Papara kullanıcıları para ve fon iadelerini TCMB tarafından yapılacak düzenleme sonrasında alabilecek.

