Pegasus, Avrupa’ya seyahat planı yapan yolculara özel fırsat duyurdu. Kampanya kapsamında, belirlenen tarihlerde alınacak biletlerle yolcular, Avrupa’nın birçok noktasına indirimli fiyatlarla uçma imkânı elde edecek. Pegasus’un yurt dışı bilet kampanyası hem bütçe dostu hem de seyahat severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Peki Pegasus indirimli uçak bilet kampanyası hangi tarihleri kapsıyor, hangi hatlarda geçerli? İşte ucuz bilet kampanyasına ilişkin detaylar.
Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapanlar için cazip bir fırsat sunuyor. Pegasus’un yeni kampanyası, belirli tarihlerde Avrupa’ya ekonomik fiyatlarla uçuş imkânı sağlıyor. Pegasus indirimli uçak bileti kampanyasının hangi tarihleri kapsadığı ve detayları merak ediliyor. İşte ucuz bilet kampanyasına ilişkin detaylar.
Pegasus indirimli uçak bilet kampanyası hangi tarihleri kapsıyor?
26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar, 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya yalnızca 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak ve 15 bin koltukla sınırlı tutulacak.
Pegasus kampanyalı biletler ne kadar?
İzmir ve Ankara’dan 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar, 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Kampanya, 16-17 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 16 Eylül 2025 saat 11:20’den itibaren 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.
Kampanyaya katılmak isteyenler Pegasus’un mobil uygulaması veya flypgs.com aracılığıyla detaylara ulabilir.
Pegasus indirimli bilet kampanyası geçerli olduğu hatlar hangileri?
5€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Moskova-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Erbil-Ankara
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Berlin-İzmir
İzmir-Duesseldorf-İzmir
İzmir-Frankfurt-İzmir
İzmir-Köln-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
İzmir-Stuttgart-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir.