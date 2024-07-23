Polis nasıl olunur? Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) nasıl girilir? sorusuna Polis adayları yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. PMYO girmek için, öncelikle aday Temel Yeterlilik Testinden (TYT) her yıl için belirlenen asgari puanı yahut üstünü almalıdır.Başvurudan sonra aday, ön sağlık muayenesine girecektir. Aday bu muayeneden olumlu bir netice almalıdır. İşte Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar.
Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 yıllık ön lisans programları sunan eğitim kurumlarıdır. Bu programlardan mezun olan öğrenciler polis memuru olarak göreve başlamaya hak kazanırlar.
PMYO'ya Nasıl Girilir?
PMYO'ya giriş için lise mezunu olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 250 puan almak gerekir.
PMYO Giriş Sınavı:
TYT puanı yeterli olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavı'na (PMYO Sınavı) girerler. Bu sınavda fiziki yeterlilik, mülakat ve tıbbi yeterlilik olmak üzere üç aşama bulunur.
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru şartları
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2024) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2024) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
PMYO'da eğitim nasıl oluyor?
PMYO'da 2 yıllık bir eğitim programı uygulanır. Bu programda teorik ve uygulamalı dersler yer alır. Teorik dersler arasında; Türk Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasalar Hukuku, Kriminoloji, Polis Teşkilatı ve Görevleri gibi dersler yer alırken, uygulamalı dersler arasında ise; Silah Eğitimi, Atış Eğitimi, Yakalama ve Gözaltı Teknikleri, Trafik Eğitimi gibi dersler yer alır.
Polis Meslek Yüksekokulları nerede var?
Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu
Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu