Peygamber (sas) Efendimiz, girmekten vazgeçtiği i’tikâfın kazası olarak Şevval ayında girdiği bir sene hariç, diğer sekiz i’tikâfını hep Ramazan ayında ve çoğunu da Ramazan’ın son on gününde gerçekleştirmişti. Ancak ilim adamları, i’tikâfın zamanı ve süresi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buna göre i’tikâf, Ramazan’da ve Ramazan dışında olabileceği gibi belirli bir süreye de tâbi değildir. İ’tikâf niyetiyle camide birkaç gün veya birkaç saat kalmak yeterlidir. Çok kısa bir süreyi de i’tikâf için yeterli gören âlimler bulunmaktadır. (“İ’tikâf”, DİA, XXIII, 458)