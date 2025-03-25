Ramazan'ın son günlerine girildi. İslam'da Ramazan'ın son 10 günü Ramazan'ın en önemli kısmı kabul edilir. Ramazan’da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz’in yaptığı ibadetlerdir. Peki, Ramazan'ın son 10 günü nasıl geçirilir? Nasıl ibadet edilir? İşte detaylar.
Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye özen gösteren Allah Resûlü, Ramazan’ın son on gününe daha da önem verir, ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirdi. Sadece kendisi için değil, ailesinin de aynı feyiz ve bereketten faydalanmasını ister ve geceleri aile fertlerini ibadet için uyandırırdı.
Hz. Peygamber’in bu hassasiyetinin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni ihya etmiş olma düşüncesiydi. Resûl-i Ekrem, son on günü i’tikâfta geçirmekle, âdeta bu kadirli geceyi, gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi.
Nitekim Cebrail (as) tarafından Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde i’tikâfa girmişti. Ancak her defasında Cebrail (as), “Aradığın şey önünde(ki günlerde)dir.” diye uyararak nihayetinde onu son on günde i’tikâfa girmeye sevk etmişti. (Buhari, Ezan, 135.) Resûlullah, bundan böyle Ramazan’ın son on günü i’tikâf edeceği yere çekilmiş ve ashâbına da Kadir Gecesi’ni, Ramazan’ın son on gününde aramalarını söylemişti. (Tirmizî, Savm, 72)
Peygamber (sas) Efendimiz, girmekten vazgeçtiği i’tikâfın kazası olarak Şevval ayında girdiği bir sene hariç, diğer sekiz i’tikâfını hep Ramazan ayında ve çoğunu da Ramazan’ın son on gününde gerçekleştirmişti. Ancak ilim adamları, i’tikâfın zamanı ve süresi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buna göre i’tikâf, Ramazan’da ve Ramazan dışında olabileceği gibi belirli bir süreye de tâbi değildir. İ’tikâf niyetiyle camide birkaç gün veya birkaç saat kalmak yeterlidir. Çok kısa bir süreyi de i’tikâf için yeterli gören âlimler bulunmaktadır. (“İ’tikâf”, DİA, XXIII, 458)
Kur'an'ın indirilmesinin dışında mübarek bir gece olduğu yine Kur'an'da zikredilir. Aynı zamanda melekler o gece Cebrail Aleyhisselam ile beraber iner. Bunların hepsi Kuran'ın ifadesi. Kuran'da güvenlik selamet olarak geçer. Peygamber efendimiz, 'kim Kadir Gecesini imanla ve ecrini sadece Allah'tan umarak geçirirse geçmiş bütün günahları affolunur' diyor. Peygamber efendimiz, saydığımız ve sayamadığımız değerleri içerisinde barındıran gece olması münasebetiyle Kadir Gecesini aramak ona isabet etmek için Ramazan'ın son 10 gününün gecesini ve imkân varsa gündüzünü ibadetle geçirmemizi bizlere sünnet ve miras olarak bırakmıştır.
İtikaf Nedir?
Dini bir terim olarak itikaf; akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet niyetiyle bir süre durması demektir. Kişi bu ibadet vesilesiyle nefsani arzularından sıyrılmakta, dünyevi meşgalelerden uzak durmakta ve manevi derecelerini yükseltmektedir.