Nitekim Cebrail (as) tarafından Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde i’tikâfa girmişti. Ancak her defasında Cebrail (as), “Aradığın şey önünde(ki günlerde)dir.” diye uyararak nihayetinde onu son on günde i’tikâfa girmeye sevk etmişti. (Buhari, Ezan, 135.) Resûlullah, bundan böyle Ramazan’ın son on günü i’tikâf edeceği yere çekilmiş ve ashâbına da Kadir Gecesi’ni, Ramazan’ın son on gününde aramalarını söylemişti. (Tirmizî, Savm, 72)