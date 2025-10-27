Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar nasıl sorgulanacak? Kura tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tarihi belli oldu. Başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi tarihi, canlı yayın saati ve sonuçların açıklanacağı resmi adresi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü 09.00 – 18.00 saatleri arasında Ankara’da noter huzurunda yapılacak ve Bakanlığın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları ise yhgm.saglik.gov.tr adresinden asil ve yedek listeler şeklinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabilecek. Belgelerini zamanında teslim etmeyen veya göreve başlamayan kişilerin yerine yedek adaylar çağrılacak. Süreç boyunca vatandaşların sahte duyurulara karşı dikkatli olması ve yalnızca Bakanlığın resmi açıklamalarını takip etmesi uyarısı yapıldı.



