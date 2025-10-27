Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar nasıl sorgulanacak? Kura tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 işçi alımı için beklenen kura tarihi belli oldu. Binlerce adayın gözü, noter huzurunda yapılacak çekilişin tarihine ve canlı yayın bağlantısına çevrildi. Peki kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimiyle ilgili tüm detaylar, canlı yayın linki ve sonuç sorgulama ekranı...
Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tarihi belli oldu. Başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi tarihi, canlı yayın saati ve sonuçların açıklanacağı resmi adresi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü 09.00 – 18.00 saatleri arasında Ankara’da noter huzurunda yapılacak ve Bakanlığın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları ise yhgm.saglik.gov.tr adresinden asil ve yedek listeler şeklinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabilecek. Belgelerini zamanında teslim etmeyen veya göreve başlamayan kişilerin yerine yedek adaylar çağrılacak. Süreç boyunca vatandaşların sahte duyurulara karşı dikkatli olması ve yalnızca Bakanlığın resmi açıklamalarını takip etmesi uyarısı yapıldı.
Kura çekimi 12 Kasım’da Ankara’da yapılacak
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen işçi alımı sürecinde, başvurular 13 Ekim tarihinde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Bakanlık, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav olmadan, tamamen noter huzurunda kura yöntemiyle yerleştirme yapacak.
Kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00 – 18.00 arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar süreci hem Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek hem de kura sonrası yayımlanacak listelere online erişebilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak yerleştirme sonuçlarını online olarak görüntüleyebilecek.
Belgelerini teslim etmeyenler haklarını kaybedecek
Kura sonucunda asil listede yer alan adayların, Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen belgeleri belirlenen süre içinde teslim etmesi gerekiyor. Belirtilen süreyi kaçıranlar, şartları taşımadığı tespit edilenler veya göreve başlamayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Ayrıca bir aylık deneme süresinde sözleşmesini fesheden veya işten çıkarılan personelin yerine de yedek listedeki ilk isim görevlendirilecek.
Hangi kadrolar için alım yapıldı?
Sağlık Bakanlığı’nın bu alım kapsamında istihdam edeceği 2 bin 764 işçi arasında;
Temizlik görevlisi,
Güvenlik görevlisi,
Şoför,
Marangoz,
Elektrikçi,
Boyacı,
Isıtma ve sıhhi tesisat işçisi gibi farklı branşlarda kadrolar yer alıyor.
Tüm alımlar, Türkiye genelindeki sağlık tesisleri, hastaneler ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere yapılacak.
Kura sürecine ilişkin resmî duyurular
Kura çekimi ve sonuç duyuruları, yalnızca Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından yapılacak.
Vatandaşların, sahte linkler veya doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemesi uyarısı yapıldı.
Resmî açıklamalar, yalnızca şu adreslerden takip edilebilir:
https://yhgm.saglik.gov.tr
https://www.saglik.gov.tr