Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru tarihlerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı için başvurular nasıl, ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve tarihleri

1 /7 Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ve başvuru tarihine dair detaylar açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci kapsamında 3 bin 658 kişiyi kadrosunda istihdam ediyor.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu işçi alımı ve personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için 3.658 kontenjan ayrıldı. Sözleşmeli personel alımı için ise 15.342 alım gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS sonuçlarına göre 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Başvuru işlemleri 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

4 /7 Başvurular nasıl yapılacak?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor. 3 bin 658 işçi alımı çerçevesinde görevlendirmenin taşra yoğunluklu gerçekleşmesi bekleniyor. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi kategorisinde yapılacak. Müracaatlar E-Şube ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

5 /7 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.