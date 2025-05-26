Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı nihai isim listesi sorgulama ekranı merak konusu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına yapılacak. 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, kuraya katılacak. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı işçi almı nihai aday listesi açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi ve aşçı kura listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi ne zaman belli olacak?

1 /8 Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapmıştır ve başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Peki Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için nihai aday listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2 /8 Alınacak Pozisyonlar: Temizlik görevlisi (3.170), güvenlik görevlisi (silahsız) (240), klinik destek elemanı (hastane) (242) ve aşçı (6) olmak üzere toplam 4 farklı pozisyonda alım yapılacak.

3 /8 Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı Nihai Aday Listeye Nasıl Ulaşılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste İŞKUR üzerinden yayınlandı. İŞKUR üzerinden listeye ulaşmak oldukça kolay: https://esube.iskur.gov.tr adresine girin. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle veya e-Devlet ile giriş yapın. “Başvurularım” veya “İş Arayan > Başvurduğum İş İlanları” menüsüne girin. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanınızı bulun ve detaylara girin. “Nihai Liste” bağlantısından sorgulama yapın.



4 /8 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ ADAY LİSTESİ 2025 AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı işçi alımı için nihai aday listesinin, geçmiş yıllardaki personel alımlarına göre bu hafta açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste 2025 için tıklayın

5 /8 Bu liste, başvurusu uygun bulunan ve kuraya katılmaya hak kazanan adayların isimlerinden oluşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından il bazında yayımlanacak listelerle hem kendi isminizi hem de başvuru yapılan şehirdeki başvuru yoğunluğunu görebileceksiniz. Nihai aday listesinin açıklanmasının ardından, başvuran adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılacaklardır.

6 /8 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi: Kura çekiminin 27 Mayıs 2025 Salı günü yapılacağı duyurulmuştur.

7 /8 Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması beklenmekte.