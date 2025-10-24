SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sürekli işçi alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Bakanlık bünyesinde görev yapmak üzere 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 2.764 sürekli işçi alınacak. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar şimdi kura çekimi tarihine ve sonuçların açıklanacağı güne odaklandı.

2 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek. Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

3 /4 Ankara'da yapılacak olan Sağlık Bakanlığı canlı kurası sonrası isim listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.