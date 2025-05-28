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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi

10:2528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Nihai isim listesinde yer alan adaylar arasından asil ve yedek isimler belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun işçi alımı asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekilişi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun isim listesi asıl ve yedek de belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

#Sağlık Bakanlığı
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#Samsun kura sonuçları
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