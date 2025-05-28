Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekilişi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun isim listesi asıl ve yedek de belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.