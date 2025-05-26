Sağlık Bakanlığı işçi alımı Şanlıurfa kura çekilişi canlı izle: Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kurası sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura sonuçları için nefesler tutuldu. İŞKUR üzerinden 9 Mayıs’ta tamamlanan başvuruların ardından, Şanlıurfa’da kura çekimine katılacak adayların isim listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi Ankara'da yapılacak ve ardından işçi alımı sonuçları belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kura çekilişi nereden nasıl canlı izlenecek?

1 /6 Sağlık Bakanlığı işçi alımı Şanlıurfa kura sonuçları sorgulanıyor. 3658 sürekli işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi İŞKUR üzerinden duyuruldu. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kurası sonuçları isim listesine nereden nasıl öğrenilir?

2 /6 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı Yer: Ankara Saat: 09:00 – 18:00 arası Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Şanlıurfa kura çekilişi canlı izle Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

3 /6 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Şanlıurfa Nihai Aday Liste Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.

4 /6 Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.

5 /6 Sağlık Bakanlığı işçi kurası ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.