SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi

11:358/10/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakanlık bünyesinde 15 bin 264 sözleşmeli personel ile 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayları merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı, istihdam seferberliği kapsamında 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bakan Kemal Memişoğlu’nun duyurusuna göre alımların 15 bin 264’ü sözleşmeli personel, 2 bin 764’ü ise sürekli işçi kadrosunda olacak. Sürekli işçi alımı için süreç İŞKUR aracılığıyla yürütülecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan Resmî Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 13 Ekim tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar ilanlara aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabiliyor:

esube.iskur.gov.tr

yhgm.saglik.gov.tr

kamuilan.sbb.gov.tr

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve meslek için başvuru yapabilecek.

KADRO VE MESLEK DAĞILIMI

Sürekli işçi alımları, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde gerçekleştirilecek. Başvurularda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adresleri esas alınacak.

Meslek ve kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi

Hastane Klinik Destek Elemanı: 244 kişi

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adayların başvuru şartları ve gerekli belgeler, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı ilanlarında ayrıntılı olarak yer alıyor. Başvuruların eksiksiz ve doğru yapılması, değerlendirme süreci açısından büyük önem taşıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 13 Ekim tarihinde sona erecek. Adayların başvuru sürecini tamamlamadan önce ilan detaylarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

