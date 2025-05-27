Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında gerçekleşen kura çekimi süreci, adaylar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları, nihai aday lisesinde ismi bulunanlarca merak konusu. Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 3.658 sürekli işçi alımı yapılacak. Bu alım için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi alındı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bugün Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılacak. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi ve çekilişi canlı izleme linki.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. Alımlar; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı pozisyonlarında yapılacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte noter huzurunda kuralar çekilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura sonuçları isim listesi. İşte temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izle linki.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi, bugün, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00'da Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi Canlı Yayın: Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar, kura çekimini çevrim içi olarak takip edebilirler.
Kura Sonuçları: Kura çekiminin ardından, asil ve yedek aday listeleri aynı gün saat 22:00'den sonra Sağlık Bakanlığı'nın https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.